Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут делать раз в полгода

Мэрия Москвы и Минздрав России разработали порядок ревакцинации от коронавируса. Программа начинает действовать с 1 июля. В обычных условиях ревакцинация потребуется раз в год, но сегодня власти рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев.

Об этом на своем сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, с 1 июля повторно привиться можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля можно записаться на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Собянин отмечает, что спустя полгода всем москвичам настоятельно рекомендуется сделать прививку, независимо от наличия и уровня антител. «Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», – отметил Собянин и подчеркнул – он сделал прививку уже во второй раз.