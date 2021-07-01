Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ИЮЛ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ИЮЛ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут делать раз в полгода

01.07.2021 10:17
Комментарии
Ревакцинацию от коронавируса в Москве будут делать раз в полгода

Мэрия Москвы и Минздрав России разработали порядок ревакцинации от коронавируса. Программа начинает действовать с 1 июля. В обычных условиях ревакцинация потребуется раз в год, но сегодня власти рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев.

Об этом на своем сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, с 1 июля повторно привиться можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва», а с 5 июля можно записаться на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Собянин отмечает, что спустя полгода всем москвичам настоятельно рекомендуется сделать прививку, независимо от наличия и уровня антител. «Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее», – отметил Собянин и подчеркнул – он сделал прививку уже во второй раз.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков

Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
Экономика

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет

«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
Экономика

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие

Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Политика 11

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики

Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Экономика 1

Узнай, страна!

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов

Новости дня

00:23 В России выросли реальные зарплаты В России выросли реальные зарплаты
Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
Путин потребовал открыть банковские счета россиян для силовиков
30 ИЮН, 18:54 Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире
30 ИЮН, 17:53 Чехия нашла способ остановить работу «Северного потока-2» Чехия нашла способ остановить работу «Северного потока-2»
30 ИЮН, 15:39 «Что-то обещал». Ответ Путина о росте цен на стройматериалы не совсем устроил москвичку «Что-то обещал». Ответ Путина о росте цен на стройматериалы не совсем устроил москвичку
30 ИЮН, 14:47 На «Прямой линии» с Путиным случайно показали номера телефонов задающих вопросы На «Прямой линии» с Путиным случайно показали номера телефонов задающих вопросы
30 ИЮН, 14:31 Путин: разовые выплаты на подготовку к школе нужно выделять на детей с 6 лет Путин: разовые выплаты на подготовку к школе нужно выделять на детей с 6 лет
«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
30 ИЮН, 14:19 В Роспотребнадзоре опровергли слова Путина о разных сроках эффективности «Спутника» и «Эпивака» В Роспотребнадзоре опровергли слова Путина о разных сроках эффективности «Спутника» и «Эпивака»

Узнай, страна!

30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
Ляпы Путина на «Прямой линии»: 500 млн человек в России и другие
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
Греф предупредил о коллапсе нефтяной экономики России из-за зеленой энергетики
28 ИЮН, 23:42 В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса В Кемеровской области стартовало строительство крупного литейно-прокатного комплекса
28 ИЮН, 23:04 В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel
28 ИЮН, 19:35 В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий В Белгородской области запустили два предприятия по выпуску металлоизделий
25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter