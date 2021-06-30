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Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире

30.06.2021 18:54
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Суд потребовал от «Дождя» опровергнуть эксперта, назвавшего слова Сечина «туфтой» в эфире

Московский арбитражный суд обязал телеканал «Дождь» опровергнуть фрагмент эфира, в котором эксперт Михаил Крутихин словами «Это туфта» прокомментировал заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Об этом сообщает сам «Дождь» из зала суда. Сечин, в частности, заявил, что в 2020 году «Роснефть» оказалась единственной нефтяной компаний среди «мировых менеджеров», которой удалось выйти в прибыль. Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин пояснил, что это действительно так. но есть «определенные моменты».

По словам Крутихина, компания получила от Китая больше 13 млрд долларов «в счет еще не добытой и не отправленной китайцам нефти». «И только вот этот трюк позволил «Роснефти» показать какую-то прибыль по сравнению с другими компаниями. То есть это туфта», – заявил Крутихин.

Материал на сайте появился под заголовком: «Это туфта». Михаил Крутихин о заявлении Сечина, что «Роснефть» единственная в мире среди нефтяных компаний закончила год с прибылью». В компании сочли, что заголовок вводит в заблуждение читателей, а эксперт озвучивает ложные факты вместо выражения мнения.

Теперь «Дождь» должен возместить госпошлину в размере 22 тыс. руб. и еще 4 тыс. руб. должен выплатить журналист «Дождя» Денис Катаев. Телеканал собирается обжаловать решение суда.

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