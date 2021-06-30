«Что-то обещал». Ответ Путина о росте цен на стройматериалы не совсем устроил москвичку

Участница «Прямой линии» Светлана Миронова из Москвы ждала «более конкретных вещей» от президента Владимира Путина. Она задала ему вопрос о росте цен на стройматериалы, а услышала только то, что это связано с инфляцией.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на саму Миронову. По ее словам, она ждала от Путина «конкретных вещей», а точнее – сроков, когда цены «станут менее баснословными». Сейчас из-за цен «нереально строить». «Эти 260 тыс. руб. на забор даже не учитывают крепежных элементов», – говорит Миронова.

Ответ Путина она оценила так: «Вроде что-то рассказал, что-то обещал». Миронова спрашивала, станут ли цены на стройматериалы более доступными. Президент сказал, что рост цен связан с инфляцией. «Стоит задача ее подавления, поэтому Центробанк немножко приподнял ключевую ставку», – объяснил Путин.