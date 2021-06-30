Заммэра Москвы: Мигранты в столице создают «уют и комфорт»

Трудовые мигранты создают в Москве «уют и комфорт», заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, во время пандемии властям удалось сохранить иностранных рабочих, которые работали в ГБУ «Жилищник» сантехниками, дворниками и садоводами.

Об этом Бирюков рассказал «Российской газете». Чиновник отметил, что для мигрантов создали «нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках». Также в период пандемии им обеспечивали медицинскую помощь.

Благодаря трудовым мигрантам, которые остались в Москве в 2020 году власти смогли «подготовить все жилищное хозяйство к зиме». На это ушло два месяца, тогда как до этого на все работы отводилось до четырех месяцев.

Мигранты и сейчас ремонтируют дома, убирают улицы, вывозят мусор, отметил Бирюков. «Словом, создают уют и комфорт в нашем городе, а мы, в свою очередь, даем им стабильную работу и возможность заботиться о своих семьях», – заключил чиновник.