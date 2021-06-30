«Подлое предательство». Россиянин, арестованный в Белоруссии, просит Путина лишить его гражданства

Задержанный в Белоруссии в июне прошлого года россиянин Дмитрий Попов в письме сестре попросил президента России Владимира Путина лишить его гражданства. По его словам, он думал, что Россия своих не бросает. Но оказалось, что это «совсем не так».

Текст письма появился в Telegram-канале белорусского блогера Антона Мотолько. В нем Попов, задержанный по обвинению в организации массовых беспорядков и за сотрудничество с Сергеем Тихановским, пишет, что больше года ждал помощи. Он надеялся, что «Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На поверку оказалось, что это совсем не так».

По словам Попова, «на своих у России избирательная слепота» – руководство страны вступается лишь за тех, кто «может принести политические очки». «За простых смертных, как я, который не снимает санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится», – отмечает Попов.

Консул посетил Попова в СИЗО только один раз, пишет Попов. Он сказал: «Дима, ну вы же все понимаете!» Попов отказывается понимать циничное отношение властей к своим гражданам. «Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны», – заключает Попов. По его мнению, это «подлое и жестокое предательство».