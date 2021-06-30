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США предложили запретить авиасообщение с Белоруссией

30.06.2021 09:13
Комментарии: 2
США предложили запретить авиасообщение с Белоруссией

Минтранс США подготовило распоряжение, предполагающее полный запрет на коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Причиной запрета называется изменение маршрута рейса Ryanair 23 мая. Однако Минтранс допускает исключения в индивидуальном порядке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Прекращение авиасообщения, по мнению Минтранса США, будет «в интересах внешней политики США».

Американская сторона собирается запретить продажу пассажирских авиабилетов, в том числе с пересадкой на рейсы других авиакомпаний, которые будут лететь в Белоруссию.

Но США оставляют за собой право делать «исключения на индивидуальной основе для любых перелетов», если они будут соответствовать национальным интересам США. Например, в гуманитарных соображениях или для обеспечения национальной безопасности.

До 1 июля Минтранс США будет собирать комментарии на свое предложение, а после запрет может вступить в силу.

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10:09 0 0
И.И..:

эти же гребут под себя десятки лет.

10:08 0 0
И.И..:

бедняжка, но надо грести на галере еще лет 20. вообще, рабы нигде столько не живут...

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