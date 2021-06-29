Вакцинация мигрантов может привести к росту цен на жилье

Застройщики предупредили россиян о росте цен на жилье из-за обязательной вакцинации мигрантов. Прививку придется оплачивать работодателю. Ее стоимость составит 1,3 тыс. руб. Однако застройщики утверждают, что общие расходы будут на сотни миллионов рублей.

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил управляющий партнер девелопера «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его словам, ответ на вопрос о компенсации финансовых потерь застройщиков от вакцинации мигрантов «лежит на поверхности»: «За счет увеличения стоимости квадратного метра», – сказал Колочинский.

Бесплатные прививки смогут замедлить рост цен на жилье. Но даже в этом случае эффект «в целом будет незначительным».

Президент Владимир Путин потребовал от правительства организовать платную вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве уже начали пилотный проект по вакцинации мигрантов «Спутником Лайт» по заявке работодателя. Стоимость прививки составляет 1,3 тыс. руб. Оплачивать ее должен работодатель.

Квартиры подорожали на 12% по стране, а в некоторых регионах на 30%. Об этом Путин говорил 8 апреля. Рост стоимости происходит по двум причинам: дорожают стройматериалы и льготная ипотека по ставке 6,5% разгоняет спрос на рынке. ФАС не обнаружила «картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра в стране».