Европейский банк по-прежнему отказывается вкладывать деньги в Россию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) привержен своей прежней позиции – он не будет вкладывать деньги в Россию. В ближайшие годы позиция банка не поменяется, заявил президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает ТАСС. ЕБРР перестал инвестировать в Россию после присоединения Крыма. Решение приняли акционеры банка. «Это постоянная позиция, и нет основания верить в то, что она изменится в ближайшие годы», – заявил Рено-Бассо.

Несмотря на отказ в инвестициях, Россия остается членом ЕБРР и владеет в нем долей в 4,1%. Минфин допускал, что может выйти из капитала банка, если он не поменяет своего отношения к инвестициям в Россию.

ЕБРР был создан в 1991 году и вкладывает деньги в страны Европы, Центральной Азии, Южного и Восточного Средиземноморья.