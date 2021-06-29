Только 3% россиян готовы вакцинироваться, чтобы отдохнуть в Краснодарском крае

Абсолютное большинство россиян не собираются прививаться ради поездки на курорты Краснодарского края. Согласны вакцинироваться для отдыха в России только 3% россиян. При этом, чтобы отдохнуть за рубежом, готовы привиться 20%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob. Исследование также показало, что 19% россиян сделают прививку независимо от требований Краснодарского края и своих планов по поводу отдыха. А 53% не будут вакцинироваться ни в каком случае. Почти четверть россиян не определились.

Власти Краснодарского края требуют с 1 июля от всех приезжающих на отдых отрицательный ПЦР-тест либо документ о вакцинации. С 1 августа ПЦР-тесты приниматься не будут – только сертификаты о вакцинации.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что после объявления новых требований россияне аннулировали большинство туров в Краснодарский край. Спрос на отдых в регионе упал на 50%.