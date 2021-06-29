Фальшивые QR-коды для посещения кафе и ресторанов продают за 11 тысяч рублей в рунете

В рунете появились фальшивые QR-коды для прохода в кафе и рестораны Москвы. Они распространяются на сайтах и в Telegram-каналах. Эти коды генерируются специальным алгоритмом и привязываются к фиктивному сайт, имитирующему «Госуслуги».

Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, при проверке фальшивого QR-кода сотрудники заведений общепита могут не заметить подмены домена «Госуслуг». При этом посетителям с фальшивыми кодами все равно придется показывать паспорт.

Как отмечает руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев, мошеннический способ обхода требований властей набирает популярность. По данным директора экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошина, средняя цена поддельного QR-кода составляет 11 тыс. руб. В интернете уже есть около 50 положительных отзывов об этой схеме.

В московской мэрии напоминают – подделка QR-кодов приравнивается к подделке официальных документов и преследует по статье 327 УК РФ. Однако в Ассоциации юристов России отметили, что закон подразумевает наказание за подделку только бумажных документов или электронных с цифровой подписью.