Полицейские обокрали пенсионера на 724 тысячи рублей в Москве. Они ждали с ним скорую

Двое полицейских в Москве обокрали пенсионера. 88-летний пенсионер снял деньги в банке и почувствовал себя плохо на Сиреневом бульваре. Он упал и ударился головой. Патрульные приехали и обнаружили у него миллион рублей наличными. Часть денег они украли.

Об этом пишет Baza без ссылки на источник. Как отмечает издание, полицейские посоветовались и решили, что пенсионеру ни к чему такая большая сумма. После того как пенсионер очнулся, он обнаружил, что у него осталось чуть больше 250 тысяч.

Пенсионер подал заявление в полицию. Дома у одного из патрульных нашли 230 тыс. руб. наличными. Врачи скорой стали свидетелями в этом деле. Оказавшись под следствием, полицейские пытались подкупить медиков, чтобы они не давали на них показания, и предлагали им поделиться деньгами, которые они украли у пенсионера.

Полицейские не признают свою вину, и проходит по делу в статусе подозреваемых.