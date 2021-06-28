Насаждают тоталитаризм и атакуют генетический код. Лавров выступил с обвинениями Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в «насаждении тоталитаризма» и «атаке на основы всех мировых религий и на генетический код ключевых цивилизаций планеты». Несмотря на это, Россия остается открытой для «честного диалога».

Об этом Лавров пишет в статье «О праве, правах и правилах» в газете «Коммерсант». В нем министр пожаловался, что после саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве Вашингтон озвучил «прежнюю заскорузлую позицию». В частности, Байден дал Путину «четкие предупреждения», что США не потерпят нарушения международного права и агрессии России против третьих стран.

Лавров увидел в этом требование Запада: «Готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение». По мнению Лаврова, Запад будет делать «только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу». Это он назвал «насаждением тоталитаризма в мировых делах», а также «имперской, неоколониальной позицией по отношению к другим странам».

Лавров считает, что у «правил» Запада нет «конкретики». Но Запад довольно четок в своей позиции: российские власти не могут убивать своих граждан, не должны использовать для этого запрещенное во всем мире химическое оружие, не должны устраивать провокации с жертвами в третьих странах, не должны проявлять военную агрессию против третьих стран.

Дальше Лавров заявляет, что в «школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом». Никаких доказательств этого министр не приводит. Однако на основании ничем не подтвержденного утверждения Лавров строит обвинение в адрес Запада – он якобы производит «атаку на основы всех мировых религий и на генетический код ключевых цивилизаций планеты».

Лавров доходит до того, что заключает: «Все заклинания западных столиц о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит свое поведение, утратили какой-либо смысл». При этом в конце статьи Лавров забывает об обвинениях и выдает единственный дипломатический пассаж в своем исполнении: «(Мы) всегда остаемся открытыми для честного диалога со всеми, кто проявляет встречную готовность к поиску баланса интересов».