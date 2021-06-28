Миллионер из списка Forbes умер от коронавируса. Он прилетел в Россию вакцинироваться

Российский миллионер Олег Бурлаков, занимающий 177-е место в списке Forbes с состоянием в 650 млн долларов скончался от коронавируса. Это произошло неделю назад, но о его смерти стало известно накануне.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на близких к бизнесмену собеседников. Один из них утверждает, что смерть бизнесмена настигла 23 июня в Монако, другой, что это произошло 21 июня в Москве. Однако оба источника называют одну и ту же причину смерти – коронавирус.

Семья Бурлакова подтвердила факт его смерти. По их словам, она случилась 21 июня в Москве. Как утверждает пресс-секретарь миллионера Мария Ионочкина (об этом она рассказала «Дождю»), Бурлаков приехал вакцинироваться в Россию. Но врачи обнаружили, что он уже заражен коронавирусом. Теперь сестра предпринимателя требует от Следственного комитета проверить, как Бурлакова лечили в России.

Бурлакову принадлежали Стройлесбанк, фабрика Terpentin, инвестиционно-строительная компания «Импульс», а также парусная яхта Black Pearl. Судно, способное передвигаться за счет солнечной ветряной энергии, обошлось бизнесмену в 250 млн долларов.