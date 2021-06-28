Три офицера ФСБ арестованы в Москве. Их подозревают в хищении 63,5 млн рублей

Три старших офицера управления авиации ФСБ арестованы в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Дело было заведено еще в июле 2020 года, но ареста подозреваемых следователи добились в суде только сейчас.

Об этом пишет «Коммерсант», не указывая на источники информации. Решение об аресте принял 235-й московский гарнизонный военный суд. Под арест были взяты фигуранты дела: начальник отдела спецслужбы полковник Юрий Кравченко, его зам – начальник первого отделения подполковник Артем Сохин и майор Сергей Романов.

Следствие утверждает, что названные лица похитили 63,5 млн руб. на госконтрактах в 2017-2019 годах. Контракты заключались с фирмой из Ставрополя по поставке сборно-разборных складских комплексов. Компания должна была поставить управлению авиации ФСБ «сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов». Его предполагалось установить в Воркуте. Но деньги, выделенные на этот контракт, были похищены.

По версии следствия, обвиняемые «вводили в заблуждение руководство управления авиации ФСБ» и «оказывали воздействие» на подчиненных для «придания видимости законности своих противоправных действий». Целью фигурантов дела, как считает следствие, было обеспечить бесперебойным финансированием компанию-поставщика.

Обвиняемые отправлены в СИЗО до 14 июля. По их версии, они ничего противоправного не делали. Деньги на комплекс в Воркуте были полностью потрачены, а установка построена. Сейчас она уже работает.