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Сын Жириновского отказался от участия в выборах. У него конфликт с отцом

26.06.2021 12:33
Комментарии: 1
Сын Жириновского отказался от участия в выборах. У него конфликт с отцом

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын главы ЛДПР Владимира Жириновского, не пойдет на очередные выборы. Причина – давний конфликт с отцом. В том числе у отца и сына есть разногласия по финансовым вопросам и назначениям людей на партийные посты.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в Госдуме и Кремле. Лебедеву не понравилось то, что Жириновский повысил 21-летнего депутата Василия Власова: сначала он стал первым зампредом комитета по природным ресурсам, а через два года, в 2021-м, – первым замруководителя фракции.

Лебедев пытался оспорить решение отца на заседании высшего совета партии. Но после того, как назначение состоялось, конфликт Лебедева с отцом усилился. В итоге он принял решение не идти на выборы. Однако изначально так решил сам Жириновский, говорит источник, близкий к Кремлю.

В ЛДПР конфликт отрицают: «Это не так. Владимир Вольфович Жириновский пожелал Лебедеву удачи, поблагодарил за десятилетия совместной работы». Лебедев написал 25 июня на своей странице в Facebook, что уходит из политики. По словам политолога Александра Кынева, уход Лебедева – признак смены партийного руководства ЛДПР. Сын Жириновского не будет одним из возможных преемников.

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14:16 0 0
владимир:

Ну Власов должен постоянно стоять с чашкой кофе у кровати Жириновского.

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