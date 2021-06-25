Все больше россиян хотят вернуть смертную казнь. Число ее сторонников выросло до максимума за 14 лет

Число сторонников возврата смертной казни в России выросло до максимума с 2007 года. За возвращение высшей меры наказания выступает 41% россиян. С 2015 года показатель вырос на 10%.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на опрос «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом в РФ). Одновременно с ростом сторонников смертной казни падает доля тех, кто считает необходимым сохранить текущее положение (с 27% в 2015 году до 20% в 2021-м). При этом 17% считают, что смертную казнь нужно полностью запретить, а 16% – что нужно расширить ее применение.

За смертную казнь выступают в массе своей люди в возрасте: 48% относятся к группе 55 лет и старше, 45% – к группе 40-54 года. За полную отмену преимущественно выступает молодежь – 32% в возрасте от 18 до 24 лет.

Сторонники возврата высшей меры наказания считают, что к смертной казне нужно приговаривать за изнасилование (73%), серийные убийства (67%), терроризм и подготовку госпереворота (49%), умышленное убийство (43%), торговлю наркотиками (31%).

48% россиян считают, что снизить преступность можно за счет более жестких наказаний, а 40% убеждены, что этого можно добиться за счет повышения общего благосостояния граждан.

Опрос проводился 20-26 мая 2021 года в 137 населенных пунктах среди 1620 россиян в возрасте от 18 лет.

Смертная казнь в России отменена с 16 апреля 1997 года.