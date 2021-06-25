Из-за дефицита микрочипов «АвтоВАЗ» стал выпускать автомобили без магнитол

Новые партии Lada Vesta, Xray и Largus «АвтоВАЗ» выпускает без мультимедийной системы и мультируля с функцией круиз-контроля. Такие модели Lada стоят на 10-13 тыс. руб. дешевле, а за мультимедийную систему приходится доплачивать 50 тыс. руб.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на крупных дилеров Lada. По их словам, до сентября на рынке будет дефицит Lada Vesta и Largus в полной комплектации. Однако автомобили без магнитолы и мультируля пользуются спросом.

Как отмечает гендиректор «Транстехсервиса» Вячеслав Зубарев, «АвтоВАЗ» исключил «не самые необходимые вещи». Люди готовы брать такие автомобили, тем более что с 1 июля весь модельный ряд подорожает на 15-25 тыс. руб.

Отказаться от некоторых компонентов «АвтоВАЗ» вынудил дефицит микроэлектроники, который охватил весь мир. Из-за этой проблемы мировой автопром сократит поставки автомобилей в 2021 году на 4 млн штук.