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«Что вы требуете от граждан, если сами нарушаете правила?» На Шойгу пожаловались за отсутствие маски

24.06.2021 12:27
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«Что вы требуете от граждан, если сами нарушаете правила?» На Шойгу пожаловались за отсутствие маски

Правозащитник Андрей Щукин из Екатеринбурга пожаловался в московскую военную прокуратуру на то, что министр обороны Сергей Шойгу нарушил масочный режим. Шойгу без маски посетил один из военкоматов Москвы.

Об этом Щукин рассказал на своей странице в Facebook несколько недель назад. Екатеринбургское издание It’s my city обратило на него внимание.

Щукин отметил, что в 8 июня Шойгу внезапно проверил один из московских военкоматов. На видео видно, что только он один находится в помещении без маски. По мнению Щукина, после смерти сестры Ларисы Шойгу от коронавируса Шойгу должен «показывать пример, как себя обезопасить». «Но нет», – констатировал правозащитник.

«Что вы требуете от граждан, если сами нарушаете элементарные правила поведения в обществе?» – спрашивает Щукин. По его мнению, это политика «двойных стандартов и лицемерие».

Прокуратура отказалась проверять жалобу – это не ее компетенция. Заявление было передано в само Минобороны. «Чтобы какой-нибудь клерк, выдал мне очередную отписку, как его начальник нарушает закон», – отметил Щукин. Он считает ответ прокуратуры «ненадлежащим» и обвиняет ее в бездействии.

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