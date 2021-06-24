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«Можем бомбить». МИД пригрозил другим странам после случая с британским эсминцем

24.06.2021 11:09
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«Можем бомбить». МИД пригрозил другим странам после случая с британским эсминцем

Россия готова бомбить суда других государств, если они не будут проявлять уважение к международному праву и нарушать государственную границу страны.

Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал ситуацию с кораблем Defender ВМС Великобритании в Черном море. «Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна», – заявил Рябков, пообещав отстаивать ее «дипломатическими и политическими», а если необходимо и «военными средствами».

Британский эсминец вошел в воды Крыма 24 июня. По версии российской стороны, он нарушил водную границу и вошел на 3 км в водное пространство России. Однако, по версии Великобритании, согласно международному праву, Крым является территорией Украины, и эсминец «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом».

По версии России, истребитель Су-24М осуществил «бомбометание» по курсу эсминца, чтобы развернуть его. По версии Великобритании, этого не было, Россия просто проводила учения в этих водах, о чем заранее предупреждала.

Россия не признает присоединение Крыма нарушением международного права. В мире не признают присоединение Крыма к России и считают его аннексией и нарушением международного права. Даже ближайшие союзники России, например, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан не признали присоединение Крыма законным.

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