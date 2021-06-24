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Кремлевский санаторий мог занижать цены для клиентов из власти. СК начал проверку

24.06.2021 10:20
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Кремлевский санаторий мог занижать цены для клиентов из власти. СК начал проверку

Оздоровительный комплекс «Бор» управления делами президента мог занижать цены на свои услуги. Следственный комитет подмосковного Домодедово начал проверку экономической деятельности санатория. Ущерб оценивается в 31,1 млн руб.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в ведомстве и письмо местной прокуратуры директору санатория Георгию Колупаеву.

О нарушениях в работе санатория сообщило главное контрольное управление управделами президента. В 2017-2018 годах для группы лиц санаторий занижал стоимость услуг «ниже утвержденных приказами учреждения». Следствие считает, что недополученный доход составил 31,1 млн руб.

В отношении причастных к этому лиц могут выдвинуть обвинения по статьям 285 и 286 УК РФ – злоупотребление и превышение должностных полномочий, статье 293 УК РФ – халатность и статье 330 УК РФ – самоуправство.

В санаторий «Бор» входит четырехзвездочный отель на 25 номеров, трехзвездочный пансионат на 175 номеров, оздоровительный центр с бассейном, футбольное поле, боулинг, бары, рестораны и конноспортивный и банный комплекс. Всего в 2017 году санаторий выполнил контракты на 16,7 млн руб., а в 2018-м – на 5,3 млн. Заказчиками услуг были «Газпром», РУДН и мэрия Москвы.

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