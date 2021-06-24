«Полный зал лицемеров», а перед ними «главный лжец». Навальный написал о съезде «Единой России»

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал XX съезд партии «Единая Россия». По его мнению, он представлял собой «полный зал лицемеров», перед которым выступил «главный лжец и лицемер».

Об этом Навальный написал в своем Instagram. По словам Навального, партия правит «уже 20 лет», «полностью контролирует Думу и может принять любой закон».

Не обошел стороной Навальный и непопадание в федеральный список партии Дмитрия Медведева. Он связал это со своим фильмом «Он вам не Димон». Но вместо Медведева партийные чиновники «соорудят ширму из таких лицемеров со стороны», считает оппозиционер.

По мнению Навального, «стереть самодовольные улыбки с лиц единороссов» можно с помощью его «Умного голосования». Накануне Роскомнадзор по жалобе екатеринбургского юриста потребовал от Google заблокировать сайт «Умного голосования».

На съезде Путин потребовал в следующую пятилетку повысить доходы граждан и снизить бедность в стране.