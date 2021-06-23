Топ-менеджер S7 попался на продаже должности пилота Airbus

ФСБ задержала в Подмосковье директора S7 Airlines Мансура Бадракова, который получил взятку в 1,5 млн руб. за трудоустройство в компанию на должность пилота лайнера Airbus A320neo. Подобный лайнер – первый в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Бадраков был пойман с поличным. Им занимались сотрудники управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ России.

Бадракова подозревают в содействии в трудоустройстве пилота в компанию пилотом на первый из девяти новейших самолетов Airbus, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Сейчас с задержанным ведутся следственные действия.