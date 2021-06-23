Первый регион России ввел новый локдаун

Бурятия стала первым регионом России, который объявил об очередном локдауне. На две недели в Бурятии закроют все предприятия, кроме продуктовых магазинов и служб жизнеобеспечения.

Об этом сообщает ТАСС. Локдаун будет действовать в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Официально он называется «режимом нерабочих дней». Работать разрешат организациям ЖКХ, аптекам, общественному транспорту, СМИ, торговым организациям, которые продают товары первой необходимости.

Детям до 14 лет запрещается выходить на улицу самостоятельно. Для граждан ограничивается допуск в места массового отдыха, в том числе на озера Байкал и Щучье.

Цель «нерабочих дней» – «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», – заявили в оперативном штабе региона. В Бурятии 93% коечного фонда на текущий момент заняты.

В Кремле не знают, в каких регионах намерены ввести локдауны. На федеральном уровне новых «нерабочих дней с сохранением заработной платы» не будет.