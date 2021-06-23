ВОЗ обнаружила нарушения на производстве «Спутник V» в России

Всемирная организация здравоохранения нашла нарушения при производстве «Спутник V» на одном из российских заводов. Инспекция организации посетила 4 из 7 заводов, где делается вакцина, и сделала замечание Уфимскому витаминному заводу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ВОЗ. Экспертам не понравилось «качество линий розлива» – они не отвечали требованиям стерильности. Обнаружили они и «проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации» вакцины.

Как пишет ТАСС, вопросы экспертов вызвало и «качество контроля» вакцины и «целостности данных и результатов тестов микробиологического и связанного с окружающей средой мониторинга». Наконец, ВОЗ назвала проблемой прослеживаемость, идентификацию и историю партий «Спутник V».

В Минпромторге считают, что все это не ставит под сомнение качество вакцины. Завод, к которому появились претензии, уже устраняет недочеты. Делегация ВОЗ может повторно обследовать его после работы над ошибками.

По словам замглавы Минздрава Сергея Глаголева, в России работает регуляторная система, одобренная ВОЗ в 2016 году. Она не допускает серии препаратов на этапе контроля, если их качество оказывается низким. Некачественные иммунобиологические препараты уничтожаются.