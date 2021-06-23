Собянин заявил об увеличении записи на вакцинацию в 10 раз

За сутки еще 60 тыс. жителей Москвы записались на вакцинацию от коронавируса. Это рекорд с начала пандемии и прививочной кампании.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Все-таки у нас активнее стали вакцинироваться», – цитирует его ТАСС. По его словам, еще недавно в столице прививалось 6 тыс. человек в день, а теперь запись увеличилась в 10 раз.

При этом ситуация с заболеваемостью в Москве сложная. «Мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом», – сказал Собянин. Но его обнадеживает активная вакцинация. Она же означает, что москвичи скоро смогут вернуться к обычной жизни.

За последние сутки в Москве выявлено 6,5 тыс. новых случаев заражения. С 16 июня мэрия обязала предприятия торговли, услуг и других сфер вакцинировать 60% сотрудников. За невыполнение требования компаниям грозят штрафы до 1 млн руб.