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Половина россиян поддержала принудительную вакцинацию. Но к опросу ВЦИОМ есть вопросы

23.06.2021 11:53
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Половина россиян поддержала принудительную вакцинацию. Но к опросу ВЦИОМ есть вопросы

49% россиян «скорее положительно» отнеслись к обязательной вакцинации в Москве и ряде других регионов России. Против выступили 30%, а еще 16% выразили безразличие к этому вопросу.

Об этом говорится в свежем опросе ВЦИОМ. В крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге – против обязательно вакцинации выступают 36% россиян, а за – 49%.

При этом 52% считают, что принудительная вакцинация поможет предотвратить распространение вируса. Еще 32% уверены, что добиться этого не удастся.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Опрос проводился 20 июня по телефону. Участников опроса не спрашивали о мерах властей против непривитых россиян (запреты на посещение общепита, отказ в плановой медпомощи и т.д.). Также важно, что социологи спрашивали россиян из других регионов о принудительной вакцинации только в Москве и Подмосковье (отсюда такой большой процент безразличных, кого это не касается).

Социологи не объяснили, чем они руководствовались, конструируя вопросы таким образом.

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