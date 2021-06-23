Роскомнадзор требует от Google закрыть сайт «Умного голосования»

Роскомнадзор направил в Google запрос о блокировке сайта «Умного голосования» Алексея Навального. Поводом для запроса стала жалоба юриста из Екатеринбурга Андрея Еланцева.

Об этом сам Еланцев написал в Facebook. По его словам, серверы сайта находятся на территории США. Однако пользователей сайта не предупреждают о «трансграничной передаче персональных данных». Между тем сайт собирает паспортные данные, мобильные номера, адреса и т.д.

По мнению Еланцева, «под благим предлогом» производится сбор информации о гражданах «с целью использования этого чрезмерного массива информации на сентябрьских выборах в сомнительных политтехнологиях».

Роскомнадзор на основе жалобы Еланцева просит Google «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан посредством прекращения технической поддержки сайта».

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, что самостоятельно заблокировать сайт, Роскомнадзору нужно «положить YouTube, почты и другие сервисы» Google. Но чат-боты в Telegram и WhatsApp делают сайт «неблокируемым».