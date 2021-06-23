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Лукашенко обвинил Европу в попытке «убить Беларусь»

23.06.2021 09:01
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Лукашенко обвинил Европу в попытке «убить Беларусь»

Европа пытается «убить Беларусь» и потратила большие деньги на «цветной блицкриг» внутри страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Брестской крепости в связи с 80-летием начала ВОВ.

По словам Лукашенко, Белоруссия на себе испытала «действие самых современных технологий гибридной войны» со стороны Европы. «Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы вас спасли от коричневой чумы», – заявил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что «нацистский блицкриг» сорвался «у стен белорусской цитадели». По его мнению, Белоруссия уже давно воюет. «Просто война приобрела другие формы», – подчеркнул он.

Массовые протесты в Белоруссии поднялись после того, как в августе 2020 года в республике прошли выборы президента. На них Лукашенко набрал 80%, после чего сотни тысяч людей по всей стране вышли против фальсификации выборов. Лукашенко подавил протест при помощи полицейского насилия, арестов и пыток. Несколько людей были убиты правоохранительными органами при разгоне мирных демонстраций. Протестующих Лукашенко называл «наркоманами» и «террористами», при этом в знак протеста против узурпации власти со стороны Лукашенко прекращали работать крупнейшие предприятия страны.

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