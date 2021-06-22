В Москве больше нет доз «КовиВака». Запись на прививку приостановлена

В Москве закончилась вакцина «КовиВак». Городские власти остановили запись на прививку этим препаратом. Новая партия препарата ожидается, но когда она поступит – не уточняется.

Об этом говорится на сайте мэрии Москвы. Еще в пятницу начались проблемы с записью на вакцинацию. Все доступные дозы были распределены между пятью прививочными пунктами в Москве.

Дефицит «КовиВак» наблюдается и в Московской области. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, на этой неделе должны прийти 4,5 тыс. доз. Доз «КовиВака» гораздо меньше, чем «Спутника V», сообщила министр. Для сравнения: сейчас в Подмосковье есть 263 тыс. доз «Спутника V».