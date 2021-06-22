До 4 тысячи рублей выплатит «Мегафон» привившимся сотрудникам в Москве

Мобильный оператор «Мегафон» пообещал сотрудникам в Москве выплатить от 1,5 до 4 тыс. руб. за прививку от коронавируса, если она будет сделана до 10 июля. Чем быстрее сотрудник вакцинируется, тем большую премию он получит.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на работника компании и копию информационной рассылки для персонала. Если сотрудники привьют с 21 по 27 июня, они получат по 4 тыс. руб., с 28 июня по 4 июля – 3 тыс. руб., с 5 по 11 июля – 1,5 тыс.

Для получения премии сотрудникам необходимо отправить скан «Паспорта вакцинации» своему территориальному менеджеру на почту. А тот передаст его в HR-отдел.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется с 14 июня по 11 июля. В Подмосковье разыгрывают квартиру. В компании «АвтоВАЗ» выплатят привитым сотрудникам по 1,5 тыс. руб., а госканал RT – 57,5 тыс. руб.