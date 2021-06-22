Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ИЮН, 14:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ИЮН, 14:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

До 4 тысячи рублей выплатит «Мегафон» привившимся сотрудникам в Москве

22.06.2021 13:15
Комментарии
До 4 тысячи рублей выплатит «Мегафон» привившимся сотрудникам в Москве

Мобильный оператор «Мегафон» пообещал сотрудникам в Москве выплатить от 1,5 до 4 тыс. руб. за прививку от коронавируса, если она будет сделана до 10 июля. Чем быстрее сотрудник вакцинируется, тем большую премию он получит.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на работника компании и копию информационной рассылки для персонала. Если сотрудники привьют с 21 по 27 июня, они получат по 4 тыс. руб., с 28 июня по 4 июля – 3 тыс. руб., с 5 по 11 июля – 1,5 тыс.

Для получения премии сотрудникам необходимо отправить скан «Паспорта вакцинации» своему территориальному менеджеру на почту. А тот передаст его в HR-отдел.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется с 14 июня по 11 июля. В Подмосковье разыгрывают квартиру. В компании «АвтоВАЗ» выплатят привитым сотрудникам по 1,5 тыс. руб., а госканал RT – 57,5 тыс. руб.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей

Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей
Наука и технологии

Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина

Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
Экономика

Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко

Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко
Экономика 1

Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021»

Россия перейдет на бюджет военного времени. Пока только в ходе учений «Запад-2021»
Экономика

Узнай, страна!

В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»

В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»

В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода

В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода

Новости дня

13:53 В Москве больше нет доз «КовиВака». Запись на прививку приостановлена В Москве больше нет доз «КовиВака». Запись на прививку приостановлена
Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство
Путин обвинил США в перевороте на Украине и призвал Европу восстановить партнерство
12:21 Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановили в Москве Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановили в Москве
11:06 Псаки: США не собираются предупреждать Россию об ударах Псаки: США не собираются предупреждать Россию об ударах
09:50 В России насчитали 9 млн «лишенцев». Россия обошла по этому показателю СССР В России насчитали 9 млн «лишенцев». Россия обошла по этому показателю СССР
21 ИЮН, 19:59 МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США МИД РФ: проект «Северный поток-2» стал ударом для США
21 ИЮН, 17:21 Евросоюз ввел санкции против Белоруссии Евросоюз ввел санкции против Белоруссии
«Прямая линия» Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
«Прямая линия» Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня
21 ИЮН, 16:11 В некоторых домах Санкт-Петербурга включили отопление в 30-градусную жару В некоторых домах Санкт-Петербурга включили отопление в 30-градусную жару

Узнай, страна!

00:36 В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево» В Москве построят технопарк на площадке «Алабушево»
Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей
Власти займутся вживлением микрочипов в мозг человека. На программу потратят 54 млрд рублей
21 ИЮН, 23:57 В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода В Кемеровской области запустили установки по производству технологического и медицинского кислорода
21 ИЮН, 22:28 В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов В Калининградской области открыли крупнейшее в России производство светодиодов
19 ИЮН, 10:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
19 ИЮН, 10:42 Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача
19 ИЮН, 10:14 В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина
19 ИЮН, 07:21 В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
18 ИЮН, 23:30 В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
18 ИЮН, 18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter