Из-за фото миллиардера с ребенком в России завели уголовное дело

Главное следственное управление СК по Москве завело уголовное дело о неприкосновенности частной жизни российского миллиардера Владимира Лисина. Это произошло после того, как в интернете появился его снимок с ребенком.

Об этом пишет Telegram-канал Baza, не указывая ссылку на свой источник. Фото было сделано на горнолыжном курорте. В СМИ оно попало несколько месяцев назад. Неизвестно, когда и где был сделан снимок.

Как пишут «Открытые медиа», фото появилось как минимум в 2018 году на портале fishki.net. Уголовное дело завели 18 июня. Кто был заявителем, неизвестно. Следствие утверждает, что снимки специально распространялись по СМИ и соцсетям. Это нарушило конституционные права миллиардера.

Лисин, по данным Forbes, владеет 26,2 млрд долларов. Он занимает третье место в списке богатейших бизнесменов России.