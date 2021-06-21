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Россияне еще долго будут без американских виз. США остаются «недружественной страной»

21.06.2021 14:58
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Россияне еще долго будут без американских виз. США остаются «недружественной страной»

Кремль не планирует отзывать статус «недружественной страны» у США. Именно из-за этого статуса была парализована работа американского посольства и россияне лишились возможности получать визы в США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Кремля нет никаких предпосылок для исключения США из списка «недружественных стран» (в нем кроме них находится только Чехия). Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле назвали конструктивным, но его практических результатов придется еще долго ждать.

Песков пояснил, что на подобных встречах стороны понимают, где «говорить бесполезно», где «не согласны категорически друг с другом», а где «мы полностью можем действовать в унисон». Но «любые понимания», по словам Пескова, «повисают в воздухе без реализации».

Посольство США с 12 мая не выдает неиммиграционные визы из-за того, что Россия запретила работать в посольстве российским гражданам. В итоге штат сократился в четыре раза. После этого посольство рекомендовало всем гражданам США уехать из России до 15 июня. МИД РФ собирается денонсировать меморандум по открытой суше. Это ограничит передвижение американских дипломатов стенами посольства.

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