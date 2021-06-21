«Просто жить на пособие стыдно». Женщине с детьми ответили на вопрос о пособиях на детей

Министерство Труда Якутии ответило женщине на вопрос о перерасчете пособий на детей с 3 до 7 лет фразой «Просто жить на пособие стыдно». Общение происходило в личных сообщениях в Instagram.

Об этом сообщает SakhaDay со ссылкой на скриншоты. Сначала администратор аккаунта Минтруда ответило, что у него выходной день, как у всех «работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью без помощи государства».

«Выглядит глупо», – написала женщина об ответе. На это администратор аккаунта заметил: «Просто жить на пособие стыдно».

После этого Минтруда принесло официальные извинения гражданке. «Случился сбой. Приносим извинения», – сказали в министерстве.

Пособия на детей с 3 до 7 лет для малообеспеченных семей составляет в Якутии около 19 тыс. руб.