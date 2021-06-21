Автомобили Lada будут стоить больше миллиона рублей к 2026 году

Автомобили «АвтоВАЗа» в ближайшие пять лет будут стоить дороже миллиона рублей. Но в более высокий ценовой сегмент попадут только новые модели, которые появятся с 2023 по 2026 год.

Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. По его словам, сначала новые модели выйдут в ценовой сегмент выше 1 млн руб., а затем – выше 1,2 млн руб. В то же время Мор заверил: «Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента».

Новые модели будут выходить на глобальной платформе CMF-B. Локализация автомобилей Renault на ней должна вырасти до 75%. Также Мор сообщил, что совместное предприятие Renault и «Ростеха» Alliance Rostec Auto B.V. перейдет из офшора в Нидерландах в российскую юрисдикцию.

Изменения в «АвтоВАЗе» связаны с возвращением Мора на пост президента компании с 1 июня 2021 года. До этого он занимал этот пост с апреля 2016 по май 2018 года.