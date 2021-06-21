Иран отключил построенную «Росатом» АЭС из-за угрозы аварии

Иран полностью отключит АЭС «Бушер» от энергетической системы страны в течение 3-4-х дней. Станции понадобилась «техническая проверка» из-за высокой температуры. Ремонтные работы официально должны продлиться до пятницы.

Об этом сообщает International Business Times. В Иране после сообщений об отключении АЭС началась паника – страна потеряет 900 мегаватт мощностей. Станцию строил «Росатом». Соглашение о строительстве было подписано в 1995 году. Запуск объекта произошел в 2011 году. После этого Россия исправно поставляла топливо для АЭС. Последний раз о поставках сообщалось в апреле 2020 года.

Однако у Ирана возникли сложности в обслуживании АЭС из-за санкций США. Тегеран не может оплачивать услуги Москвы в долларах. В связи с этим замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари допускал остановку станции. Фактически электричество с нее перестало поступать в субботу, 19 июня.