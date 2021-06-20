После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко согласился пойти от «Единой России» на выборы в Госдуму после того, как ему позвонил президент Владимир Путин.

Об этом он рассказал телеканалу «Россия 1». По его словам, Путин позвонил ему утром, поскольку они были знакомы – вместе побывали в «красной зоне» в марте 2020 года. «Именно в тот момент я принял решение, что опыт команды «Коммунарки» может быть полезен на федеральном уровне», – сказал Проценко.

Главврач дал согласие Путину на вхождение в список «Единой России». После этого Путин на XX съезде партии назвал первую пятерку федерального списка. В него вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

За четыре дня до этого, 15 июня, в интервью RT Проценко заявлял, что не собирается идти на выборы в Госдуму. «Нет, я врач, а не политик», – говорил он и подчеркивал, что не чувствует в себе «потенциала по законотворчеству, пусть даже в области здравоохранения». Тогда выразил желание быть «на своем месте» и делать «то, что должен делать».