Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ИЮН, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ИЮН, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму

20.06.2021 10:22
Комментарии: 2
После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко согласился пойти от «Единой России» на выборы в Госдуму после того, как ему позвонил президент Владимир Путин.

Об этом он рассказал телеканалу «Россия 1». По его словам, Путин позвонил ему утром, поскольку они были знакомы – вместе побывали в «красной зоне» в марте 2020 года. «Именно в тот момент я принял решение, что опыт команды «Коммунарки» может быть полезен на федеральном уровне», – сказал Проценко.

Главврач дал согласие Путину на вхождение в список «Единой России». После этого Путин на XX съезде партии назвал первую пятерку федерального списка. В него вошли: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

За четыре дня до этого, 15 июня, в интервью RT Проценко заявлял, что не собирается идти на выборы в Госдуму. «Нет, я врач, а не политик», – говорил он и подчеркивал, что не чувствует в себе «потенциала по законотворчеству, пусть даже в области здравоохранения». Тогда выразил желание быть «на своем месте» и делать «то, что должен делать».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
13:38 0 0
Игорь:

Халявы захотел...

11:59 0 0
Неравнодушный:

Тот самый случай, когда от предложения нельзя отказаться...

Статьи

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Экономика 5

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
Экономика 4

Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии

Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии
Экономика 2

«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса

«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса
Политика 3

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Новости дня

19 ИЮН, 14:20 Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
19 ИЮН, 13:43 На Украине посмеялись над пострадавшим от наводнения Крымом На Украине посмеялись над пострадавшим от наводнения Крымом
19 ИЮН, 12:21 Украина повторно ввела санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова Украина повторно ввела санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова
19 ИЮН, 12:03 Китай перестает «кормить» Северную Корею. Ким Чен Ын призвал готовиться к «трудному походу» Китай перестает «кормить» Северную Корею. Ким Чен Ын призвал готовиться к «трудному походу»
19 ИЮН, 10:56 Полиция завела 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации Полиция завела 24 уголовных дела из-за поддельных сертификатов о вакцинации
18 ИЮН, 19:38 Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
18 ИЮН, 16:17 В Конгрессе США попросили Байдена пройти тест на когнитивные расстройства В Конгрессе США попросили Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Узнай, страна!

19 ИЮН, 10:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию
Сотрудникам АвтоВАЗа выплатят по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию
19 ИЮН, 10:42 Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача
19 ИЮН, 10:14 В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
19 ИЮН, 07:21 В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
18 ИЮН, 23:30 В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
18 ИЮН, 18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
Российские отели могут лишиться звезд
Российские отели могут лишиться звезд
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
17 ИЮН, 23:12 В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат
16 ИЮН, 23:58 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
16 ИЮН, 23:20 В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter