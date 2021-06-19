Украина повторно ввела санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов повторно попал под санкции Украины. До этого Киев вводил против него ограничения в марте 2019 года за поддержку агрессивных действий против страны.

О новых санкциях против Чемезова сообщил Совет нацбезопасности Украины (СНБО), а также президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Также санкции введены против замглавы совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса.

СНБО объяснила санкции против Фирташа тем, что он связан с титановым бизнесом и осуществляет поставки на военные предприятия России. Фукс, по мнению Киева, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине.

По информации издания «Сегодня», санкции затронули Чемезова через Фирташа – поставки титановой руды он осуществлял на российские заводы «ВСМПО-Ависма» и «Промышленные инвестиции».

Чемезов находится в санкционном списке с марта 2019 года, когда ограничения были введены против него, спикера Госдумы Вячеслава Володина, бывшего вице-премьера Дмитрия Козака и экс-гендиреткора РЖД Владимира Якунина.