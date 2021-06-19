Китай перестает «кормить» Северную Корею. Ким Чен Ын призвал готовиться к «трудному походу»

Китай в 2021 году резко снизил поддержку режима в Северной Корее. По данным таможенной статистики КНР, в январе – мае торговый оборот с КНДР сократился на 84%, до 51,59 млн долларов.

На этом фоне глава КНДР Ким Чен Ын заявил о «затягивании борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем» и призвал готовиться к «трудному походу», сообщает ТАСС.

«Трудный поход» – это период в истории КНДР середины 1990-х годов. Он отмечен экономическим кризисом и массовым голодом, который мог привести к гибели сотен тысяч людей (точных данных нет).

Китай перестает поддерживать торговлю с КНДР в момент, когда в стране обострился продовольственный кризис. Ким Чен Ын объяснил его «прошлогодним тайфуном», из-за которого не был выполнен план по сбору зерна. Также сказались ограничения из-за коронавируса. По данным разведки Южной Кореи, стране не хватает около 1 млн тонн продуктов.

Китай импортировал из Северной Кореи с января по май включительно товаров всего на 7 млн долларов, а экспортировал на 44,45 млн долларов. Товарооборот на 51,59 млн долларов за пять месяцев года оказался на 84% меньше, чем в прошлом году. При этом в мае поставки из Китая в КНДР обвалились в 20 раз.