Пригожин попросил Минфин США снять с него санкции

Санкции США ограничивают «права и свободы» российского предпринимателя и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина и он просит Минфин США их снять.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Конкорда». По информации представителей бизнесмена, 18 июня он обратился в управление по контролю за иностранными активами Минфина США с заявлением о снятии с него санкций. Он просит удалить его из списка специально обозначенных лиц и предоставить ему и его адвокатам материалы, на основании которых он попал в «черный список».

Санкции против Пригожина, по его мнению, были введены «необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы». Санкции ограничивают права и свободы Пригожина.

США ввели санкции против Пригожина в 2016 году. В апреле ограничения были расширены на 16 организаций и 16 физических лиц, которые, как предполагает американская сторона, были причастны к вмешательству в выборы.