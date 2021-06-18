Суд вернул полиции дело против Дудя. Его обвиняли в пропаганде наркотиков

Неделю назад Зюсинский суд Москвы вернул «на доработку» полиции дело против блогера Юрия Дудя. Ему обвиняли в пропаганде наркотических средств с использованием интернета. Статья предполагает административную ответственность и штраф до 1,5 млн руб.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. «На доработке» дело находится с 11 июня. Никаких подробностей и деталей пресс-службы больше не сообщает. Дудя подозревали в нарушении ч. 1.1 статьи 6.13 КоАП – пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Дело завели по жалобе главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной – дочери сенатора Елены Мизулиной. По словам Мизулиной, экспертиза выявила «факты пропаганды наркотиков» в интервью Дудя с Моршенштерном и блогером Ивангаем. Оба видео посмотрели 46 млн раз.