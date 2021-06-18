Жвачку и пастилу от коронавируса разрабатывают в Минобороны

В 48-ом Центрально научно-исследовательском институте Минобороны приступили к разработке нового лекарства от коронавируса – жевательных таблеток и пастилы. Препарат планируется включить в схему лечения и профилактики инфекции.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник. Директор ЦНИИ Сергей Борисевич информацию подтверждает. Средство будет относиться к типу мукозальных вакцин, то есть таких, которые формируют иммунитет барьерных тканей – кожи и слизистых оболочек.

В апреле 2021 года Институт иммунологии, входящий в Федеральное медико-биологическое агентство сообщил, что работает над лекарственным средством против коронавируса. Оно тоже будет мукозальным – в виде спрея для носа и жидкости для ингаляции.

В США биотехнологическая компания Vaxart разрабатывает таблетки для перорального приема. Препарат VXA-CoV2-1 формирует мукозальный иммунитет.