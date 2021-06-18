По делу о крупной растрате задержан экс-зампред ЦБ

В Москве правоохранительные органы задержали бывшего зампреда Центробанка, заведующего кафедрой РАНХиГС Константина Корищенко. Его обвиняют в особо крупной растрате.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Тверского суда Москвы. По данным ТАСС вместе с Корищенко задержали его предполагаемого сообщника – Максма Пальчуна, который назван индивидуальным предпринимателем.

Корищенко вменяют ст. 160, ч. 4 УК РФ – особо крупная растрата. Дело ведет Следственный департамент МВД России. Бывший чиновник занимал пост в ЦБ с 2002 по 2008 год. Тогда же он возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи.

Как отмечают источники ТАСС, сейчас с обвиняемыми ведутся следственные действия. Процессуальное решение будет принято по их итогу. По предъявленной статье фигуранты дела могут получить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Следователи настаивают на отправке обвиняемых в СИЗО.