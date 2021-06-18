Слова «Путин» и «Навальный» оказались под запретом в новом сервисе Яндекса

В новом сервисе «Балабоба» от компании «Яндекс» пользователи обнаружили стоп-слова. Ими оказались фамилии президента России Владимира Путина и оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишут «Открытые медиа». «Балабоба» генерирует текст на основе одного слова или фразы. Нейросеть использует заложенные в нее статьи из «Википедии», новости, книги и записи в соцсетях. «Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое – если что, не обижайтесь. Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности», – гласит предупреждение перед началом использования сервиса.

Разработчики также призывают задуматься, не будут ли тексты обидны для кого-то и не станет ли публикация нарушением закона. По их словам, нейросеть всего лишь подражает текстам в интернете.

Как пишут пользователи, для нейросети нельзя задать исходными слова «Путин» и «Навальный». После ввода этих слов появляется уведомление, что генератор не принимает запросы «на острые и чувствительные темы вроде политики и религии». «Открытые медиа» пишут, что стоп-листе оказались названия партий, Крым, а также фразы: «Крым российский регион», «Чей Крым?»