Позволяющий блокировать YouTube, соцсети и «Википедию» закон принят Госдумой

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, по которому YouTube, соцсети и «Википедия» могут быть заблокированы в России. Он обязывает ресурсы с суточной аудиторией больше 500 тыс. пользователей открыть филиал в стране.

Об этом сообщает ТАСС. Законопроект внесли депутаты из комитета по информационной политике и сенатор Алексей Пушков. Если ресурсы с большой аудиторией не откроют представительства в России и не учредят юрлица в стране, их ждут жесткие меры. В том числе, запрет на рекламу, проведение платежей и поисковую выбору, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

По закону, с 1 января 2022 года международные IT-гиганты должны установить себе счетчик пользователей от Роскомнадзора, открыть личный кабинет на сайте ведомства и взаимодействовать с властями.

Законом предусмотрена полная блокировка ресурсов. Но, по словам одного из авторов проекта Александра Хинштейна, меры будут применяться поэтапно и после игнорирования предписаний Роскомнадзора. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл регулирование IT-гигантов «обычной правовой практикой».

В перечне ресурсов, которых касается закон, есть: соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинг (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почта (Gmail), поисковики (Google), Wikipedia.org, магазины (Alieexpress.com, Ikea.com, Iherb.com).