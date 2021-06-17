Эрдоган: Турция собирается открыть военные базы в Азербайджане

В Азербайджане могут появиться постоянные военные базы Турции. Основу для этого заложило соглашение об оборонном сотрудничестве, которое стороны подписали на этой неделе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает турецкое издание Hurrieyet. По словам Эрдогана, основной вопрос сейчас заключается в том, чтобы «защитить текущие границы». Соглашение президенту Турции и Азербайджана подписали в Шуше, который Баку отвоевал у Армении в последней войне.

Меморандум Эрдогана и Алиева позволяет создать военный альянс двух стран и оказывать друг другу военную помощь при угрозе территориальной целостности от третьей страны. Союз будет подкреплен военной промышленностью – в Азербайджане откроется производство турецких беспилотников, которые и помогли одержать победу над Арменией в Нагорном Карабахе.