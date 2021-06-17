Десять лет тюрьмы просят для сотрудницы «Алроса» за вынос алмазов на 700 млн рублей в нижнем белье

Сторона обвинения требует приговорить специалиста Единой сбытовой организации (филиал «Алросы») Елену Канунникову к десяти годам лишения свободы. Канунникова вынесла с предприятия алмазов на 700 млн руб.

Об этом пишет «Коммерсант». В общей сложности обвиняемая похитила 1027 алмазов. Судебный процесс идет с августу 2020 года. Также фигурантами по делу проходят приятель Канунниковой Владимир Табидзе и безработные Владимир Гординский, Сергей Свиридов и Евгений Богомолов.

Все перечисленные лица привлечены по статье о краже, организованной группой лиц в особо крупном размере, а также за незаконный оборот драгоценных камней. Обвиняемые, по версии следствия, совершали кражи с 2016 по 2019 годы. Канунникова брала алмазы со склада, подменяя их техническим сырьем, и передавала Табидзе. Конечным сбытом занимался Гординский.

Разоблачить деятельность группы удалось только в июне 2019 года. Канунникову поймали с поличным – она выносила в нижнем белье алмазы на 22 млн руб. В квартирах обвиняемых обнаружили около 500 необработанных природных алмазов на 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на сумму более 3 млн долларов. Также были найдены деньги – более 2 млн долларов и 500 тыс. евро.