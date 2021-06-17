Не привитых студентов предложили не пускать на очные занятия

Столичным вузам поступила рекомендация от Совета ректоров Москвы и Московской области – не пускать на очные занятия не вакцинировавшихся студентов. Исключение возможно только для тех, у кого есть антитела или противопоказания к прививке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. «В гибридном формате» занятия могут начаться уже с 1 сентября 2021 года. Для тех, кто не привьется, они будут проходить «в режиме онлайн». На «офлайн» занятия предлагается допускать по сертификатам о вакцинации, справки об антителах или о противопоказаниях.

В обучении «онлайн» совет ректоров не видит ничего плохого – вузы отработали технологии работы в удаленном режиме и предоставляют «высокий уровень качества обучения». Более того, в совете считают, что права студентов будут «соблюдены в полной мере».

В совет входят представители более 30 вузов Москвы. В частности, МГУ, РАНХиГС, РУДН и другие.