Евросоюз отложил одобрение «Спутника V» до осени. РФПИ это опровергает

Российская вакцина «Спутник V» не будет зарегистрирована в Евросоюзе как минимум до сентября этого года, говорят источники Reuters. РФПИ опровергает эти данные и утверждает, что «получен позитивный отзыв».

О проблемах с регистрацией «Спутник V» пишет Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Один из собеседников агентства из Германии допустил, что регистрация может быть отложена «и до конца года». Причина – отсутствие предоставленных данных о клинических испытаниях вакцины. Крайним сроком для передачи данных было 10 июня. Но Европейское агентство лекарственных препаратов (ЕМА) предоставило Центру им. Гамалеи еще неделю. Однако и этот срок прошел.

В свою очередь Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается производством вакцины, опровергает перенос одобрения. Официальное сообщение опубликовал «Интерфакс». В нем данные агентства Reuters названы спекуляциями, которые «замедляют процесс регистрации». По информации РФПИ, данные были предоставлены, инспекция GCP завершена и «по ее результатам от ЕМА был получен позитивный отзыв».