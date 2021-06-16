Разрешение на просмотр порносайтов предложили давать после регистрации на «Госуслугах»

Россиянам предлагают разрешить законно смотреть порносайты после регистрации на «Госуслугах». По задумке портал должен будет подтвердить возраст пользователя, а после проверки его соответствия открыть доступ к порносайту.

Такую рекомендацию властям дали в Главном радиочастотном центре, который находится в ведомстве Роскомнадзора, пишет «Коммерсант».

Также эксперты Центра считают необходимым разделить порнографический контент на «незаконный» и «не запрещенный законом». Под первую категорию попадают «явно оскорбительные» материалы (изнасилования, детская порнография), а во вторую – «натуралистические изображения или описания половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения» либо же действия, которые можно сопоставить со сношением «с участием совершеннолетних людей с их согласия».

По мнению экспертов, совершеннолетним людям нужно разрешить смотреть «не запрещенную» порнографию. Но для этого необходимо ввести систему авторизации – как на самих порносайтах, так и на сайте «Госуслуг» через систему идентификации граждан ЕСИА. По словам и.о. руководителя центра Романа Коросташова, главная задача – «обезопасить детей от деструктивного контента».

В связи с этим предлагается установить систему фильтрации порнотрафика в школах и детских садах. Так, например, в США запрещена порнография, «имеющая непристойный характер». У операторов связи уже есть технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

Проверка возраста на порносайтах в России действует только на Pornhub. Для этого используются соцсеть «ВКонтакте». Но также требуется мобильный телефон и данные паспорта.