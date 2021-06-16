«Все-таки заразился». Глава Коми дважды вакцинировался, но был госпитализирован с коронавирусом

Глава Коми Владимир Уйба госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу с диагнозом «коронавирус». По его словам, он вакцинировался дважды, но «все-таки заразился». Состояние Уйбы медики оценивают как удовлетворительное.

О своей госпитализации глава Коми написал в Instagram. Он отметил, что «если бы не было прививок», то он заболел бы в очень тяжелой форме, поскольку у него высокий «уровень микробного заражения» по результатам ПЦР.

Уйба также написал, что инфекция «ведет себя крайне непредсказуемо». Он призвал всех граждан «в обязательном порядке» прививаться. «Даже если после прививки вы заболеваете, вы заболеваете более легко», – подчеркнул глава Коми.

Прививки Уйба делал в июле 2020 года и в феврале 2021-го. Через полгода после первой прививки антител к коронавирусу у него не осталось. Обе прививки были «Спутником V». Возможность заболеть после вакцинации допускал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В этом Центре и была разработана вакцина «Спутник V».